Раонич победил Истомина и может сыграть с дель Потро на турнире в Лионе

Канадский теннисист Милош Раонич (1) вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, в двух сетах обыграв представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Уроженец Подгорицы 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Истомина 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Раонич поспорит с победителем матча Гастау Элиаш (Португалия, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6/WC).