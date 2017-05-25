Гаврилова в трёх сетах одолела Барти в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, обыграв свою соотечественницу Эшли Барти со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. 23-летняя уроженка Москвы 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в финал соревнований Гаврилова поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция, 5).