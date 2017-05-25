Комитет Госдумы по регламенту удовлетворил просьбу Сафина об отказе от мандата

Комитет Госдумы РФ по регламенту рекомендовал удовлетворить просьбу экс-первой ракетки мира, двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» россиянина Марата Сафина об отказе от депутатского мандата. Об этом рассказал член комитета Владимир Поздняков.

«Комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу Сафина о досрочном сложении депутатских полномочий. В соответствии с законом о статусе депутата народный избранник может в любой момент выразить желание отказаться от мандата», — приводит слова Позднякова «Интерфакс».

Сафин отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ

Теперь решение комитета по регламенту должна рассмотреть Госдума.