Ф. Лопес: Кубок Дэвиса — важный турнир, но спасибо Пике за поддержку Кубка мира

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал идею создания ATP Кубка мира, а также поблагодарил футболиста «Барселоны» Херарда Пике за активную позицию и поддержку этой идеи.

«Должно быть два разных соревнования. Это может быть что-то наряду с Кубком Дэвиса, но не замена. Кубок Дэвиса должен оставаться, так как это важное событие, которое подарило мне эмоции, очень непохожие на те, что я испытывал в обычных турнирах.

Здорово, что другие спортсмены имеют такое широкое видение, простирающееся за пределы их собственного спорта, и если Пике поспособствует созданию нового турнира, то мы ему будем благодарны. Но нужно найти ещё подходящую неделю для этого турнира в календаре, это будет непросто», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.

ATP-тур рассматривает возможность включения в состав Кубка мира 16 сборных. Планируется, что турнир будет проходить неделю.