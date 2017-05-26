Спикер Госдумы предложил Сафину стать его советником по вопросам спорта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил бывшей первой ракетке мира Марату Сафину, написавшему заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, стать его советником по вопросам спорта. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«По нашей информации, председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин предложил Марату Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта», — цитирует Исаева «РИА Новости».

«Спасибо большое за предложение остаться поработать в другом качестве. Спасибо ещё раз за доверие», — сказал Сафин.