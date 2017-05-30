Александрова: сыграть в Кубке Федерации за РФ хотела с детства, сейчас не знаю

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла дебютный матч на Открытом чемпионате Франции, сломив сопротивление чешки Катержины Синяковой (6:4, 2:6, 6:2). После матча 22-летняя россиянка рассказала о своей жизни в Чехии, куда её семья переехала 11 лет назад.

«Так получилось, что сначала мы поехали туда на турнир, увидели, какие там условия для подготовки, сколько кортов в распоряжении игроков, и решили всей семьёй перебраться туда. Точнее, папа решил, мама с ним согласилась. А мы с братом и сестрой были ещё маленькими, чтобы нас особо спрашивать. Хотя я, если честно, даже не знала, где Чехия находится. Там, конечно, всё от Москвы отличается – абсолютное спокойствие. Чешское гражданство пока не предлагали. Если предложат, даже не знаю, что будет. С одной стороны, с чешским паспортом удобно передвигаться по миру. И вся наша семья живёт там 11 лет…

Мой тренер – отец. Он ездит со мной на каждый турнир. Папа всю жизнь посвятил спорту и является большим фанатом тенниса. Он может бесконечно смотреть теннис, говорить о нём. Собирает всю информацию и знает столько, сколько не знаю даже я (смеётся). У меня ещё есть тренер Петер Кралек. Второй год с ним работаем. Но он только дома помогает, по турнирам не ездит. Такой была изначальная договорённость. Матчи в основном с папой разбираем — он всё подмечает. Иногда говорит: «Ты в середине второго сета такую непростительную ошибку допустила!» А я и не помню этого.

Выступить за сборную России в Кубке Федерации? На Уимблдоне подходила женщина (её фамилию я не запомнила), взяла у меня контактные данные. Вроде бы меня внесли в какую-то базу. Но я об этом, если честно, не много знаю. Если предложат сыграть, даже не знаю. Никогда не задумывалась об этом. Ничего против России не имею. Я там родилась, выросла, у меня российский паспорт. Сыграть в Кубке Федерации за страну я хотела с самого детства. Но сейчас больше на личных результатах концентрируюсь. А командные турниры, даже клубные, даются с большим трудом: испытываю большое давление. Когда от твоей игры зависит результат команды, это как-то… напрягает», — приводит слова Александровой «Спорт-экспресс».