Бушар сыграет с Севастовой во втором круге Открытого чемпионата Франции

Канадка Эжени Бушар в первом круге Открытого чемпионата Франции одержала волевую победу над японкой Рисой Одзаки. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу 23-летней уроженки Монреаля, занимающей 57-е место в рейтинге WТА.

Следующей оппоненткой Бушар станет латвийка Анастасия Севастова (17), переигравшая немку Аннику Бек — 6:2, 6:4. 27-летняя представительница Латвии за 1 час 5 минут сделала 29 «виннерсов» и 18 невынужденных ошибок, а её оппонентка активно выиграла 14 розыгрышей при 13 невынужденных.