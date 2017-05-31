Вердаско: выигрыш третьего сета в матче со Зверевым придал мне уверенности

Испанец Фернандо Вердаско прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

«Выигрыш третьего сета придал мне уверенности. Думаю, сопернику было нелегко начинать всё заново в надежде выиграть ещё два сета.

Я остался доволен своей игрой в этом матче и победой над таким соперником, как Александр, который находится в отличной форме. Дело не только в его победе в Риме, но и в том, как он играл в этом и прошлом сезонах. Это была прекрасная победа», — цитирует Вердаско официальный сайт тура.