Маррей: Клижан нестандартно подходит к выбору ударов

Британец Энди Маррей поделился ожиданиям от матча со словаком Мартином Клижаном во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча состоится 1 июня.

«Клижан — очень талантливый игрок. Он может выполнять мощные удары. Его действия непредсказуемы. Он часто использует укороченные и в целом нестандартно подходит к выбору ударов, так что подготовиться к этому сложно. Конечно, я видел фрагменты его игры. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и доставить сопернику немало трудностей. Его первая игра здесь была очень долгой», — цитирует Маррея официальный сайт тура.