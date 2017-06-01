Соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос» стала Суарес-Наварро

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, получившая от организаторов 21-й номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Суарес-Наварро обошлась без эйсов и двойных ошибок на подаче, реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Кырстя один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Суарес-Наварро сыграет с россиянкой Еленой Весниной (14).