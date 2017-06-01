Гаске вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции и сыграет с Монфисом

Французский теннисист Ришар Гаске, получивший от организаторов 24-й номер посева, вышел в третий круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Виктора Эстрелью-Бургоса из Доминиканской Республики со счётом 6:1, 6:0, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Гаске 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Эстрельи-Бургоса 2 двойные ошибки на подаче.

За выход в четвёртый круг Гаске сыграет с соотечественником Гаэлем Монфисом, посеянным под 15-м номером.