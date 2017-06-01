Мартич обыграла Кис и за выход в 4-й круг «Ролан Гаррос» сразится с Севастовой

Хорватская теннисистка Петра Мартич, начавшая «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, вышла в третий круг основных соревнований, в трёх сетах обыграв американку Мэдисон Кис, получившую от организаторов 12-й номер посева, со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Мартич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из пятнадцати брейк-пойнтов. На счету Кис четыре эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Мартич сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии (17).