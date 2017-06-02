Гаске: надеюсь, будет светить солнце, а мы с Гаэлем сыграем на центральном корте

Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча со своим соотечественником Гаэлем Монфисом в третьем круге «Ролан Гаррос». Этот поединок состоится 3 июня.

«Прежде всего я хочу играть в свой теннис на 100% и получать удовольствие от пребывания на корте. Немного не повезло, что мне придётся сыграть со своим соотечественником. Мне не всегда нравится играть со своими друзьями. Но надеюсь, это будет хороший матч. Надеюсь, будет светить солнце, а мы сыграем на центральном корте. Это был бы прекрасный момент», — приводит слова Гаске официальный сайт тура.