Димитров: я поплатился за то, что последний месяц мало играл на грунте

Болгарин Григор Димитров поделился разочарованием от поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 5:7, 3:6, 4:6.

«Я хорошо начал матч, но потом потерял ритм. Это печально, потому что я чувствовал, что могу играть хорошо. Я действовал прекрасно, но не был в состоянии продолжать играть на таком же уровне. Думаю, спад связан с тем, что за последний месяц я почти не играл на грунте. Я поплатился за это.

Теперь я должен сосредоточиться на подготовке к травяному сезону и мыслить позитивно. С нетерпением жду матчей на траве", — приводит слова Димитрова We Love Tennis.