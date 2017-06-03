Веснина уступила Суарес-Наварро в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Россиянка Елена Веснина (14) в третьем круге Открытого чемпионата Франции уступила испанке Карле Суарес-Наварро (21) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, 3 двойные и 34 невынужденные ошибки, 32 «виннерса» и 2 брейка. Её оппонентка активно выиграла 20 розыгрышей при 16 собственных неточностях и выиграла 4 гейма на подаче Елены.

Карла поспорит за выход в четвертьфинал либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (26), либо с румынкой Симоной Халеп (3).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Суарес-Наварро на «Ролан Гаррос».