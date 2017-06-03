Все оставшиеся матчи «Ролан Гаррос» перенесены с 3 на 4 июня из-за дождя

Седьмой игровой день на кортах «Ролан Гаррос» официально завершён. Все матчи были прерваны из-за дождя больше двух часов назад, в начале седьмого по московскому времени (начале шестого по Парижу). Изначально предполагалось, что осадки будут не очень продолжительными, и в какой-то момент дождь завершился, но затем вновь усилился. После этого было принято официальное решение, что все оставшиеся матчи пройдут в воскресенье, 4 июня.

Напомним, было прервано три мужских поединка — Карен Хачанов против Джона Иснера, Гаэль Монфис против Ришара Гаске и Кей Нисикори против Чхун Хёна. Хачанов успел взять первый сет на тай-брейке, Монфис повёл со счётом 6:5 в первой партии, а Нисикори, выиграв две партии, уступил третью на тай-брейке, после чего Чхун вышел вперёд в четвёртом сете — 3:0. Четыре женских поединка даже не начались: Анастасия Севастова против Петры Мартич, Элина Свитолина против Магды Линетт, Каролина Плишкова против Карина Виттёфт и Вероника Сепеде-Ройг против Марианы Дуке-Мариньо.