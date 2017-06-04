Севастова взяла всего два гейма у Мартич в третьем круге «Ролан Гаррос»

Хорватка Петра Мартич (Q) в третьем круге Открытого чемпионата Франции разгромила латвийку Анастасию Севастову (17) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность поединка составила всего 48 минут. 26-летняя уроженка Сплита, занимающая 290-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 21 розыгрыш, допустив 13 невынужденных ошибок, а её соперница сделала 10 «виннерсов» при 26 собственных неточностях. Петра реализовала пять брейк-пойнтов из семи, не проиграв ни гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Мартич поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (5), либо с полькой Магдой Линетт.