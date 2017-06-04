Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы

4 июня 2017, воскресенье. 18:08. Теннис

Француз Гаэль Монфис (15) прошёл своего соотечественника Ришара Гаске (24) в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2017. При счёте 7:6 (7:5), 5:7, 4:3 в пользу Монфиса Гаске был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.

Ришар вызывал врача и брал медицинский тайм-аут ещё после второй партии, когда ему затейпировали правое бедро. Седьмой гейм на своей подаче он проиграл под ноль, после чего признал своё поражение.

В матче четвёртого круга 5 июня Монфис сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Ролан Гаррос 2017. 3-й круг
04 июня 2017 года, воскресенье. 13:30 МСК
Ришар
Гаске
Гаэль
Монфис
6:7 7:5 3:4 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Гаэль Монфис Ришар Гаске Стэн Вавринка
Новости. Теннис
4 июня 2017, воскресенье
18:12 Гаске: в последние недели у меня были проблемы со спиной и с нервом правой ноги
18:08 Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы
17:57 Карреньо-Буста обыграл Раонича с седьмого матчбола и вышел на Надаля в 1/4 «РГ»
17:20 Стосур проиграла Остапенко и потеряет первое место в Австралии спустя 452 недели
16:23 Иснер: мне странно произносить имя Хачанова, так зовут мою маму
16:11 Надаль разгромил Баутиста-Агута на пути к четвертьфиналу «Ролан Гаррос»
15:48 Рыбакина и Грачёва с побед стартовали на юниорском «Ролан Гаррос»
15:28 Сепеде-Ройг стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала ТБШ в Париже
14:29 Хачанов одолел Иснера и сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
14:20 Кузнецова проиграла Возняцки в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
13:48 Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Мартич
13:41 Кар. Плишкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
13:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Баутиста-Агут на «Ролан Гаррос»
13:23 Нисикори одолел Чхун Хёна и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции
13:11 Севастова взяла всего два гейма у Мартич в третьем круге «Ролан Гаррос»
13:02 Авидзба не доиграл матч первого круга юниорского «Ролан Гаррос»
12:27 Вавринка: все игроки очень расстроены травмой Гоффена
11:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»
11:46 Радваньска: рада, что грунтовый сезон для меня закончился
11:32 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос»
10:50 Гоффен мысленно не распрощался с шансами выступить на Уимблдоне
10:04 Гарсия: Корне даже не извинилась, но у меня нет желания отомстить
09:45 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Возняцки на «Ролан Гаррос»
01:20 Маррей: это было моё лучшее выступление на грунте в этом сезоне
01:12 Дель Потро: думаю, болеющих за меня людей трогает моя история
00:07 Виландер: мне нравится стиль Касаткиной. Она хорошо двигается и умно играет
3 июня 2017, суббота
23:57 Халеп: я очень хорошо провела весь матч, заставила Касаткину обороняться
23:16 Виландер: Хачанов — опасный игрок, мощно бьющий по мячу, без явных слабых мест
22:43 Кузнецова и Возняцки 4 июня откроют программу дня на корте Филиппа Шатрье
21:55 Кирьос потратил больше всех денег на штрафы на нынешнем «Ролан Гаррос»
21:25 Муратоглу: Серена и сейчас иногда выходит на корт, несмотря на беременность
20:40 Потапова сыграет с Юван в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»
20:28 Все оставшиеся матчи «Ролан Гаррос» перенесены с 3 на 4 июня из-за дождя
19:35 Корне: мне кажется, Гарсия затаила на нас обиду и пока не хочет со мной общаться
18:54 Кузнецова: Корт должна быть примером, а не говорить, кого другие должны любить
18:17 Вавринка в трёх партиях победил Фоньини на «РГ», отыграв четыре сетбола
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»
17:17 Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову
16:57 Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции
16:32 Андерсон за 4 часа сломил сопротивление Эдмунда на «Ролан Гаррос»
16:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос»
16:10 Вердаско разгромил Куэваса и вышел в четвёртый круг ТБШ в Париже
15:56 Гарсия стала соперницей Корне по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
15:40 Касаткина не смогла одолеть Халеп в третьем круге «Ролан Гаррос»
14:38 Чилич разгромил Ф. Лопеса на пути в 4-й круг «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017