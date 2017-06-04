Гаске: в последние недели у меня были проблемы со спиной и с нервом правой ноги

Француз Ришар Гаске рассказал, что именно помешало ему продолжить поединок третьего раунда «Ролан Гаррос» со своим соотечественником Гаэлем Монфисом. Гаске отказался от продолжения игры при счёте 6:7 (5:7), 7:5, 3:4.

«Боль была слишком сильной, чтобы продолжать игру. В последние недели у меня были проблемы со спиной, а также с нервом правой ноги. Боль отдавала и в бедро, так что в случившемся нет ничего удивительного. Сейчас спина в более хорошем состоянии, но проблемы с нервом остались. Я пытался играть, однако уже в середине второго сета понял, что из-за боли будет очень тяжело. К сожалению, играть дальше я был просто не в состоянии», — цитирует Гаске официальный сайт «Ролан Гаррос».