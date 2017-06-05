В 12:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют украинка Элина Свитолина (5) и представительница Хорватии Петра Мартич (Q). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Мартич на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро (21), либо с румынкой Симоной Халеп (3).