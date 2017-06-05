Свитолина одолела Мартич на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 2:5 в третьем сете

Украинка Элина Свитолина (5) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, одолев представительницу Хорватии Петру Мартич (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:5. В третьем сете уроженка Одессы уступала 2:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Элина 5 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету Петры 1 эйс, 23 виннерса и 35 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Мартич на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с румынкой Симоной Халеп (3).