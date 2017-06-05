Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Вердаско

Японский теннисист Кей Нисикори, получивший от организаторов восьмой номер посева, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 0:6, 6:4, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Нисикори четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь из 17 брейк-пойнтов. На счету Вердаско три эйса, шесть ошибок на подаче и пять брейков.

За выход в полуфинал Нисикори сыграет с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.