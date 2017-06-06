Нисикори: в четвёртом сете матча с Вердаско я показал идеальный теннис

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу над испанцем Фернандо Вердаско в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 0:6, 6:4, 6:4, 6:0 и поделился ожиданиями от встречи с британцем Энди Марреем.

«Думаю, соперник очень хорошо начал матч. Сегодня на этом корте был высокий отскок, и Фернандо использовал свой мощный удар с форхенда. Я просто бегал с одной стороны корта к другой и ничего не мог поделать в первом сете. Я старался в некоторых моментах играть агрессивнее, и постепенно это начало давать результат. Но в любом случае это было упорное сражение. Во втором и третьем сетах было очень много долгих розыгрышей. Но в тех партиях я обрёл уверенность в своих силах. В четвёртом сете я показал идеальный теннис. Я очень рад победе.

Мы с Энди встречались много раз. Он великолепный, очень умный теннисист. Противостоять ему всегда непросто. На этой неделе он демонстрирует отличный теннис, выполняет прекрасные удары. Уверен, что мне будет нелегко, но я постараюсь насладиться игрой и победить», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.