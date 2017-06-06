Вердаско: я не мог найти себе место на корте, даже когда выиграл первый сет 6:0

Испанец Фернандо Вердаско прокомментировал своё поражение от японца Кея Нисикори в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:0, 4:6, 4:6, 0:6.

«Если честно, я не мог найти себе место на корте, даже когда выиграл первый сет со счётом 6:0. Мне нужно было ощущать больше энтузиазма. К тому же я не мог играть в свой теннис. После выигрыша первого сета я постарался сделать это, но не смог. Это и стало ключевым моментом. Нельзя позволять такие ошибки, которые я сегодня совершал. Всё, что я старался делать, не получалось. Ничего не выходило. Когда я старался играть агрессивнее, я или бил в сетку, или что-то другое шло не так. Когда я пытался ускоряться, тоже ничего не получалось», — цитирует Вердаско официальный сайт тура.