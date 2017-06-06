Свитолина: при счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной»

Украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге она одолела представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 4:6, 6:3, 7:5. В третьем сете уроженка Одессы уступала 2:5.

«Уступая в счёте, я просто сказала себе: «Я буду просто направлять мяч в корт и сыграю агрессивно. Я буду выполнять удары навылет и постараюсь победить». Я внесла некоторые изменения в игру. При счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной». Это означает, что я допускаю не так много невынужденных ошибок, но при этом продолжаю играть агрессивно», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.