Мартич: я вышла на корт, надеясь не проиграть за 45 минут

Хорватка Петра Мартич поделилась эмоциями после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции от украинки Элины Свитолиной со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

«Я вышла на корт, надеясь показать хорошую игру и не проиграть за 45 минут. Я вышла с настроем на победу.

Конечно, мне очень обидно. Я была в двух очках от победы в матче. Но с другой стороны, соперница сыграла невероятно здорово в тех моментах. Она не допускала ошибок. Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно. Я отдала все силы на корте и могу гордиться своим выступлением в этом матче и турнире в целом», — цитирует Мартич официальный сайт тура.