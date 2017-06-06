Мужские четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 7 июня

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции, запланированные на вторник, 6 июня, перенесены на среду из-за дождя, сообщается в официальном блоге турнира в сети «Твиттер».

Матчи между сербом Новаком Джоковичем (2) и австрийцем Домиником Тимом (6), а также между испанцами Рафаэлем Надалем (4) и Пабло Карреньо-Бустой (20) будут полностью проведены завтра, 7 июня. Также в четверг состоятся противостояния Стэн Вавринка (Швейцария) (3) — Марин Чилич (Хорватия) (7) и Энди Маррей (Великобритания) (1) — Кей Нисикори (7).