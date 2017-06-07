В 12:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанцы Пабло Карреньо-Буста (20) и Рафаэль Надаль (4). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 3-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (6), либо с сербом Новаком Джоковичем (2).