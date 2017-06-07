Карреньо-Буста снялся по ходу матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (4) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Соперник бывшей первой ракетки мира по четвертьфинальному матчу — его соотечественник Пабло Карреньо-Буста (20) — отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2 из-за повреждения мышц пресса. Теннисисты провели на корте 50 минут.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»

За выход в финал Надаль поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (6), либо с сербом Новаком Джоковичем (2).