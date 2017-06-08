Карреньо-Буста: если хочешь победить Надаля, то должен держать свою подачу

Испанец Пабло Карреньо-Буста, отказавшийся от продолжения борьбы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, уступая со счётом 2:6, 0:2, рассказал, почему не смог завершить встречу.

«Я почувствовал боль, подавая при счёте 2:5 в первом сете. Я не знал, насколько это серьёзное повреждение, но решил не рисковать, потому что боль была сильной.

Я старался играть агрессивно, но проигрывал свою подачу, а если ты хочешь обыграть Рафу, то должен чётко вводить мяч в игру. К сожалению, это был короткий матч", — приводит слова Карреньо-Бусты Tennis Actu.