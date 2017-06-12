Кафельников: отличная работа, Рафаэль Надаль. Твой рекорд неприкасаем

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал завоевание испанцем Рафаэлем Надалем 10-го титула на «Ролан Гаррос». В финале уроженец Манакора обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.

«Жаль, что я не играл, когда ты завоёвывал эти 10 титулов на «Ролан Гаррос»! Отличная работа, Рафаэль Надаль. Твой рекорд неприкасаем», — написал Кафельников в своём «твиттере»