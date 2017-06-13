Бушар побывала на этапе Гран-при Формулы-1 в Монреале

Канадская теннисистка Эжени Бушар на минувших выходных побывала на этапе Гран-при Канады Формулы-1, который состоялся в Монреале. Об этом уроженка Уэстмаунта сообщила в своём «твиттере».

«Моя первая гонка Формулы-1! Спасибо за приглашение, команда «Рено», — написала Бушар.

В рейтинге WTA 23-летняя теннисистка занимает 57-ю строчку. За свою карьеру она выиграла один турнир WTA – в Нюрнберге в 2014 году. На прошедшем Открытом чемпионате Франции Бушар во втором круге проиграла Анастасии Севастовой из Латвии — 3:6, 0:6.