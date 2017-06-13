Петкович стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Хертогенбосхе, одолев Бертенс

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв голландку Кики Бертенс, получившую от организаторов третий номер посева, со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 29 минут. Петкович один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 17 брейк пойнтов. На счету Бертенс два эйса, шесть двойных ошибок и шесть брейков.

За выход в четвертьфинал Петкович сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

В другом матче первого круга пятая сеяна хорватка Ана Конюх в двух сетах взяла верх над немкой Тамарой Корпач (Q) со счётом 6:4, 6:4. Следующей соперницей Конюх станет голландка Рихел Хогенкамп.