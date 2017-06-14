Долгополов: в первые годы выступления на траве в туре я всё время падал

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Хертогенбосхе над представителем Бельгии Стивом Дарси со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Думаю, я сыграл отлично. У меня были все шансы во втором сете, и я сделал два брейка. Во втором сете я также чувствовал себя комфортно на корте. Соперник стал играть лучше, а я начал хуже принимать. Рад, что всё же победил в двух сетах.

В последние годы я стал лучше играть на траве. Пару раз дошёл до третьего круга Уимблдона, в пяти сетах проиграл Димитрову и Ферреру. В первые годы в туре мне было нелегко играть на траве. Мне это не нравилось. Я всё время падал и не мог понять, как следует работать ногами. Несмотря на то что моя игра подходит для этого покрытия, я был недоволен. Сейчас же мне больше нравится играть на траве», — цитирует Долгополова официальный сайт тура.