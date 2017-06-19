22 эйса не помогли Монфису обыграть Гаске на турнире в Галле

Французский теннисист Ришар Гаске вышёл во второй круг турнира в Галле, в трёх сетах обыграв соотечественника Гаэля Монфиса, получившего от организаторов пятый номер посева, со счётом 3:6, 6:4,6:3. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Гаске один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 15. На счету Монфиса 22 эйса, семь двойных ошибок и два брейка.

В личном противостоянии французских теннисистов счёт стал 8-7 в пользу Монфиса. Отметим, что сегодня соперники впервые играли на травяном покрытии.