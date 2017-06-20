В 14:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Галле, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Франции Жиль Симон. В этом году соперники встречались на турнире в Марселе. Жиль одержал победу со счётом 4:6, 7:5, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Симон в Галле.



Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Галле поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (3), либо с испанцем Фернандо Вердаско. Турнир завершится 25 июня.