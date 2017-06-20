Нисикори одолел Вердаско и может сыграть с Хачановым на турнире в Галле

Японский теннисист Кей Нисикори (3) пробился во второй круг турнира в Галле, в трёх партиях одолев представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Вердаско 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Нисикори поспорит с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия) — Жиль Симон (Франция).