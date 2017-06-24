Победы Хачанова, Федерера, Гаске и Зверева — в обзоре матчей 1/4 финала в Галле

23 июня на мужском турнире в Галле были сыграны четыре матча стадии 1/4 финала. В российском противостоянии Карен Хачанов одолел Андрея Рублёва — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. Швейцарец Роджер Федерер уверенно победил прошлогоднего чемпиона, немца Флориана Майера, со счётом 6:3, 6:4.

Француз Ришар Гаске в трёх сетах обыграл голландца Робина Хасе — 6:1, 3:6, 6:1. А немец Александр Зверев одержал волевую победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.