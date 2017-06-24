А. Зверев одержал волевую победу над Гаске в полуфинале турнира в Галле

Немец Александр Зверев (4) пробился в финал турнира в Галле, одержав волевую победу над французом Ришаром Гаске — 4:6, 6:4, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Зверев 11 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Гаске 3 эйса, 4 двойные и 2 использованных брейк-пойнта из 3. Оба брейка француз сделал в первой партии.



В финале Зверев встретится со швейцарцем Роджером Федерером, который в 11-й раз в карьере добрался до решающего матча Галле.