Павлюченкова — о победе Квитовой в Бирмингеме: это вдохновляет!

Россиянка Анастасия Павлюченкова поздравила чешку Петру Квитову с победой на турнире в Бирмингеме. В финале Квитова добыла волевую победу над австралийкой Эшли Барти — 4:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

«Это вдохновляет! Поздравляю, Петра», — написала Павлюченкова на своей странице в «Твиттере».

Ранее Квитова заявила, что не ожидала от себя такого выступления в Бирмингеме.

Квитова завоевала титул на своём втором после возвращения турнире, обыграв Барти

Петра завоевала титул уже на втором после возвращения турнире. Это её 20-й одиночный титул в карьере.