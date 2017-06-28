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Турсунов: С. Уильямс беременна, а я – нет. Надеюсь, обыграл бы её

28 июня 2017, среда. 05:17. Теннис

Российский теннисист Дмитрий Турсунов иронично ответил на слова Джона Макинроя о том, что американка Серена Уильямс в рейтинге ATP занимала бы примерно 700-е место. Россиянин не считает, что Макинрой пытался принизить значимость женского тенниса. Турсунов на данный момент находится на 701-й позиции рейтинга.

«Надеюсь, я бы обыграл Серену. Это примерно то же самое, что обсуждать, кто быстрее: самая быстрая женщина или самый быстрый мужчина? Теннис требует всё больше физических сил, поэтому женщине обыграть мужчину всё сложнее. Это неоднозначный вопрос. Физически я, вероятно, далёк от своей лучшей формы, но, в целом, я гораздо лучше своего нынешнего рейтинга. К тому же, Серена беременна, а я – нет.

Никогда не слышал, чтобы Джон говорил абсолютную чушь. Он знает, о чём говорит. Он был прав, когда заявил, что она невероятный игрок: быстрый, мощный, привыкла много работать. Но я надеюсь, что обыграл бы её», — приводит слова Турсунова BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Дмитрий Турсунов Серена Уильямс
Новости. Теннис
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