Кузнецова не смогла доиграть парный матч в четвертьфинале турнира в Истбурне

Россиянка Светлана Кузнецова и швейцарка Тимя Бачински не смогли доиграть четвертьфинальный матч турнира в Истбурне в парном разряде с американкой Николь Меликар и британкой Энн Смит (WC) из-за проблем со здоровьем у Светланы. При счёте 2:3 в первом сете 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга вызвала врача, после чего решила отказаться от продолжения борьбы.

Напомним, что для Кузнецовой эта встреча была уже третьей за день. В третьем круге одиночного разряда она в трёх партиях переиграла француженку Кристину Младенович, а затем, также в трёх сетах, уступила чешке Каролине Плишковой.