Возняцки: надеюсь, в Истбурне смогу завоевать 1-й титул в году с 4-й попытки

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала победу над британкой Хитер Уотсон и выход в финал турнира в Истбурне, где ей предстоит встретиться с чешкой Каролиной Плишковой.

«Это, безусловно, был очень трудный матч. Хитер – отличный игрок. Между нами на корте всегда непростые поединки. Я была готова к этому и рада победить. Болельщики обычно очень хорошо поддерживают меня здесь. Надеюсь, что и завтра традиция не нарушится.

Я сыграла восемь сетов за полтора дня. Это много. Это большой теннис, поэтому, безусловно, у Каролины будет преимущество, возможность отдохнуть и спокойно потренироваться. Наверняка она будет чувствовать себя завтра свежее меня, но в то же время я рада, что провела отличный матч сегодня. Я чувствую себя очень счастливой, потому что хорошо играю на траве. Решающий матч против Плишковой будет очень трудным. Но я всё равно рада, что снова вышла в финал. Надеюсь, завтра с четвёртой попытки смогу завоевать титул", — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.