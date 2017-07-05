Джокович: думаю, я отлично подавал, а на приёме всё было не так хорошо

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями после выхода во второй круг Уимблдона. Его соперник по стартовому раунду — словак Мартин Клижан — отказался от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 3:6, 0:2.

«Было здорово вернуться на центральный корт, храм тенниса, с которым у меня связано много особенных воспоминаний. Конечно, неприятно одерживать победы таким образом, но я старался концентрироваться на своём плане на игру. Думаю, я отлично подавал, а на приёме всё было не так хорошо.

Я всегда настроен на борьбу за трофей, как и другие. В теннисе у тебя есть возможность делать это снова и снова, в буквальном смысле каждую неделю. Даже если ты проигрываешь, то спустя некоторое время можешь добиться хороших результатов. Источником моей мотивации являюся любовь и страсть к игре. Пока они остаются, всё остальное кажется проще и естественнее», — цитирует Джоковича BBC.