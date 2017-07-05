Уотсон в двух сетах победила Севастову во втором круге Уимблдона

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в третий круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (18) со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Хитер активно выиграла 19 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 7 виннеров и 13 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Уотсон поспорит с победительницей противостояния Елена Веснина (Россия, 15) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR). Турнир завершится 15 июля.