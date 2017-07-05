Победы Джоковича и Федерера — в обзоре матчей первого круга Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович (2) за 40 минут вышел во второй круг Уимблдона. Его соперник по первому кругу словак Мартин Клижан отказался от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 3:6, 0:2.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Швейцарец Роджер Федерер (3) прошёл дальше на отказе украинца Александра Долгополова. 28-летний киевлянин отказался от продолжения борьбы, уступая 3:6, 0:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Третий турнир «Большого шлема» 2017 года завершится 16 июля.