Медведев: зачем бросал монеты в судью? Это глупо, я пожалел о том, что сделал

Россиянин Даниил Медведев, уступивший во втором круге Уимблдона бельгийцу Рубену Бемельмансу со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, объяснил своё поведение в пятом сете и после встречи, когда сначала потребовал заменить судью на вышке, а затем бросил в её направлении монеты по окончании поединка.

«Матч складывался для меня тяжело, я был очень расстроен тем, как играл. И это повлияло на моё поведение. Я сожалею, что всё так сложилось. Иногда такое бывает, что ты недоволен арбитром. Но я уже не помню, что именно ей сказал. Почему я бросал монеты в судью? Я просто был расстроен, у этого не было особого значения. Это было глупо. Я даже не помню, какой был номинал у монеток. Сразу после матча я пожалел о том, что сделал», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.