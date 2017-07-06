Феррер на отказе Дарси вышел в третий круг Уимблдона

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг Уимблдона. Его соперник по матчу второго раунда — представитель Бельгии Стив Дарси — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии из-за повреждения. Теннисисты провели на корте 12 минут.

За выход в четвёртый круг Уимблдона 35-летний уроженец Хавеи, занимающий 39-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем противостояния Райан Харрисон (США) — Томаш Бердых (Чехия, 11).

Третий турнир «Большого шлема» 2017 года завершится 16 июля.