Уотсон: я очень уважаю то, как упорно Азаренко трудится

Британская теннисистка Хитер Уотсон прокомментировала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой во втором круге Уимблдона со счётом 6:0, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с Викторией Азаренко из Беларуси.

«Я очень хорошо начала матч, действовала уверенно. На прошлой неделе я также отлично себя чувствовала на корте и теперь продолжила в том же духе. Я прекрасно подавала и в первой партии почти не допускала невынужденных ошибок.

Думаю, Вика — невероятная теннисистка и человек. Я очень уважаю то, как упорно она трудится и концентрируется на своей цели. С нетерпением жду нашего матча. Я понимаю, что она только вернулась в тур, но ожидаю, что она будет играть хорошо, так как много часов работает над собой. Нельзя добиться того, чего смогла добиться она, не будучи прекрасным игроком», — цитирует Уотсон официальный сайт тура.