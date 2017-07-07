В 15:00 по московскому времени начнётся поединок третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Беларуси Виктория Азаренко и британка Хитер Уотсон (WC). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 4-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Уотсон на Уимблдоне.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал Уимблдона поспорит либо с китаянкой Пэн Шуай, либо с представительницей Румынии Симоной Халеп (2).